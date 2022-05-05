Семак об отстранении России: «Грустная и неприятная новость. Все хотят играть, не только «Зенит»

Главный тренер высказался об отстранении России от турниров.

– Что вы думаете о решении УЕФА исключить российские клубы и национальную команду из еврокубков в следующем сезоне?

– Есть вещи, которые от нас не зависят. Мы должны делать свою работу. Конечно, это грустная и неприятная новость, все хотят играть – не только «Зенит», но и другие клубы, сборные.

Должны фокусироваться и ориентироваться на то, что мы можем делать и что зависит от нас. От нас – каждый день выходить на поле, [выполнять] те обязательства, которые есть. Работать каждый день, чтобы становиться лучше и сильнее.

– Как вы относитесь к предложению, проекту сыграть Кубок лиги в формате Лиги чемпионов в следующем сезоне?

– Не понимаю, как все будет с точки зрения организации. Вопросов, нюансов еще много. Еще не принято решение ни по календарю, ни по количеству иностранцев – насколько я понимаю, не утверждено. Поэтому, как только будут какие-то вводные, сможем понимать.

Плюс нужно понимать, что в паузы на сборные, к примеру, мы тоже не сможем, скорее всего, проводить никакие матчи, потому что в каких-то клубах будут игроки сборных представлены. Значит, эти паузы могут использоваться для проведения каких-то других турниров – и то без тех игроков, которые будут уезжать в национальные сборные.

Здесь есть много нюансов, и их нужно будет решать по мере того, как будет появляться информация уже по исходным каким-то вопросам, связанным с количеством команд, иностранцев. Нужен календарь. Мы должны, выстраивая подготовку, понимать, когда начало. Пока такой возможности нет, – отметил Семак.

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