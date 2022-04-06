Вилков о словах Заремы: «Когда я судил, «Спартак» никогда не был 10-м. Не имею отношения к судейству сейчас – не знаю, на дне оно или нет»

продолжил перепалку с .

Ранее жена владельца «Спартака» отреагировала на слова бывшего футбольного арбитра, который, говоря об ошибках судей, сказал: «Зарема и Слуцкий чихвостят судей – и все получается против них. Кто ничего плохого не говорит, тех хорошо судят. Карма работает».

Салихова ответила: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» Вилков прокомментировал эти слова так: «Тариф простой: ни слова о судействе в следующем сезоне. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ».

Затем Зарема назвала Вилкова «палачом российского футбола», заявив: «С Вилковым вообще никому не нужно вступать в диалог – у него явная деменция! Наверное, это уже связано с возрастом».

«Зарема говорит про мой возраст? Да, не молод, конечно, животик и седые волосы, но полон сил и энергии. Кстати, с памятью все в порядке.

Помню, что когда я судил, «Спартак» никогда не был на 10-м месте. Даже однажды был чемпионом!

Сейчас не имею никакого отношения к судейству, поэтому не могу сказать, находится судейство на дне или нет – большие дяди разберутся и с судейством, и с футболом.

В школе меня учили не пререкаться с девушками, поэтому оставляю уважаемую начальницу наедине с проблемами судейства и ее команды!» – сказал бывший футбольный арбитр.