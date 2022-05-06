Глава Федерации футбола Абхазии о клубе в ФНЛ-2: «Мы не хотим базироваться в Сочи. Нам принципиально – представлять свою страну»

Глава Федерации футбола Абхазии высказался об участии клуба из страны в Олимп-ФНЛ-2.

Ранее сообщалось,что клуб из Абхазии появится в ФНЛ-2, будет базироваться в Сочи, а домашние матчи играть в Сухуме.

– Несколько месяцев назад мы начали писать письма и в РФС, и в министерство спорта России о возможном участии клуба из Абхазии в чемпионате России.

Мы страна с богатой футбольной историей, наши соотечественники прославляли наш футбол не только на постсоветском пространстве, но и на международном уровне. Многие годы мы были в настоящей блокаде: и нас не слышит и не видит, мы же, в свою очередь, возможно, даже виноваты, что недостаточно громко о себе заявляли.

Сейчас в связи с текущей политической ситуацией мы видим, что у нас появилась возможность заявить клуб в российский чемпионат, а именно в одну из групп ФНЛ-2.

У нас численность футболистов в республике – полторы тысячи. В детские футбольные секции ходят 1,2 тысячи детей, но у наших детишек нет достаточного стимула. Проект профессионального клуба позволит сделать абхазскому футболу большой скачок вперед.

Мы это обсуждали еще в Москве в марте месяце и вот сейчас – на встрече с заместителем министра спорта России и представителями Краснодарского края. Россия – наш стратегический партнер, и мы хотим сотрудничать в том числе и в сфере футбола.

Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для . Мы все понимаем, но хотели бы все-таки и базироваться, и выступать в Абхазии, а именно на великолепном стадионе в Сухуме, представляя свою страну. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи.

На домашние матчи профессиональной лиги у нас будет аншлаг, сумасшедший ажиотаж. В Абхазии очень любят футбол, следят. В чемпионате Абхазии у нас сейчас есть восемь команд, и профессиональный клуб помог бы нам наладить вертикаль – через эти команды ребята смогли бы попадать во флагманский клуб.

По такой схеме мы сейчас видим будущее футбола в нашей стране, посмотрим, получится ли этот план реализовать.

– Финансировать команду будет частный инвестор или государство?

– На данный момент мы решаем стратегический вопрос о возможности самого существования профессионального клуба на уровне российского чемпионата. То есть на каком основании можем участвовать, где играть и так далее. И когда эти первоначальные вопросы будут решены, можно говорить о финансировании и формировании команды.

Возможно, какие-то инвесторы и появятся в процессе, но основная часть финансовой нагрузки ляжет на государство. С представителями нашей власти мы общаемся на эту тему и имеем определенное понимание.

Понимаю, что сезон-2022/23 начинается уже в июне, и времени осталось совсем мало. Ведь нужно будет решить большой пласт вопросов: и создание клуба, и формирование команды, и определение руководящего звена. Возможно, в этом году уже не успеем все сделать, – сказал Тарас Хагба.

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