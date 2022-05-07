Рангник о ситуации с Гринвудом: «Человеческая катастрофа, личная катастрофа. Это нехорошо для него самого, для его семьи и для клуба»

высказался о ситуации с .

«Проблема с Мэйсоном стала катастрофой для всех.

Это человеческая катастрофа, это личная [катастрофа]. Очевидно, что это нехорошо для него самого и для его семьи, но это также нехорошо для нашего клуба. В то время он регулярно играл», – сказал главный тренер .

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» в январе был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой футболиста, заявившей, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог. Эта мера будет действовать как минимум до июня.

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