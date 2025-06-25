«Ювентус» и Дэвид согласовали контракт с зарплатой 6 млн евро в год. Агенты форварда требуют 10+ млн в качестве комиссионных (Альфредо Педулла)

«Ювентус» договорился с Джонатаном Дэвидом.

Туринский клуб и 25-летний нападающий согласовали контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, сообщает журналист Альфредо Педулла. Игрок также может зарабатывать от 1 до 2 миллионов евро за сезон в качестве бонусов.

Главным препятствием для достижения окончательной договоренности является вопрос о комиссионных для агентов. Представители футболиста требуют более 10 миллионов евро.

Отмечается, что у Дэвида также есть предложения из Турции и Саудовской Аравии, но он хочет играть в Серии А.

В минувшем сезоне Лиги 1 канадец провел 32 матча за «Лилль» и забил 16 голов. Он покинул французский клуб на правах свободного агента.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .