Ральф Рангник: «МЮ нужно приглашать игроков топ-класса, которые помогут нам повысить уровень. Если все будут работать вместе, мы вернем «Юнайтед» туда, где он должен быть»

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Ральф Рангник высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед». 

«Очевидно, что довольно много игроков уйдет, и есть потребность в игроках топ-класса. Я твердо верю, что если все будут работать вместе, мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть.

Другим клубам требовалось всего два или три трансферных окна, чтобы навязать конкуренцию. С этого момента нам нужно приглашать игроков топ-класса, которые помогут нам повысить уровень. Если это произойдет, то я не думаю, что это займет слишком много времени», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»

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