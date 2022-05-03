Ральф Рангник: «МЮ нужно приглашать игроков топ-класса, которые помогут нам повысить уровень. Если все будут работать вместе, мы вернем «Юнайтед» туда, где он должен быть»

высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, что довольно много игроков уйдет, и есть потребность в игроках топ-класса. Я твердо верю, что если все будут работать вместе, мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть.

Другим клубам требовалось всего два или три трансферных окна, чтобы навязать конкуренцию. С этого момента нам нужно приглашать игроков топ-класса, которые помогут нам повысить уровень. Если это произойдет, то я не думаю, что это займет слишком много времени», – сказал главный тренер .