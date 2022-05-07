Рангнику отказали в покупке форварда зимой: «На рынке нет игроков, способных нам реально помочь»

рассказал, почему не подписал форварда зимой.

«В тот момент ответ был отрицательным: «На рынке нет игроков, которые могли бы нам реально помочь». Но я все же полагаю, что мы должны были попытаться [подписать нападающего] в те заключительные двое суток.

Руководство тоже так считало, они со мной согласились. Но они разговаривали не только со мной, но и с селекционным отделом, и ответ от него был отрицательным.

[о том, мог ли «МЮ» подписать Луиса Диаса, Душана Влаховича или Хулиана Альвареса] Не знаю. Но, пожалуй, нам следовало хотя бы обсудить это в клубе. Может, мне стоило вести себя настойчивее.

До дедлайна было 48 часов. Пожалуй, стоило хотя бы обсудить это в клубе. Это было необходимо и важно. Но мы этого не сделали», – сказал главный тренер «МЮ».

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