«Спартак» против расширения РПЛ: «Выступаем за сохранение спортивного принципа»

Теги Спартак премьер-лига Россия РПЛ Дмитрий Зеленов Футбол

Дмитрий Зеленов заявил, что «Спартак» против расширения РПЛ.

Глава пресс-службы красно-белых высказался в преддверии исполкома РФС.

— РФС обещал исполком в мае. Представителям исполкома, к которым относится Федун, уже сообщали о дате проведения заседания?

— Это лучше спросить у коллег из РФС.

— Пришли ли уже в «Спартаке» к идее, которую будут транслировать на исполкоме, относительно будущего формата чемпионата, а также принципа завершения нынешнего первенства?

— Мы говорили не раз, что расширение не приветствуем и выступаем за сохранение спортивного принципа, – сказал Зеленов.

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