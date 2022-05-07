«Спартак» против расширения РПЛ: «Выступаем за сохранение спортивного принципа»

заявил, что «Спартак» против расширения .

Глава пресс-службы красно-белых высказался в преддверии исполкома РФС.

— РФС обещал исполком в мае. Представителям исполкома, к которым относится Федун, уже сообщали о дате проведения заседания?

— Это лучше спросить у коллег из РФС.

— Пришли ли уже в к идее, которую будут транслировать на исполкоме, относительно будущего формата чемпионата, а также принципа завершения нынешнего первенства?

— Мы говорили не раз, что расширение не приветствуем и выступаем за сохранение спортивного принципа, – сказал Зеленов.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков