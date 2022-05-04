«Спартак» уволит Ваноли даже в случае победы в Кубке. Осинькин, Талалаев и Галактионов – в списке кандидатов (Иван Карпов)

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«Спартак» может пригласить нового тренера на место Паоло Ваноли.

По данным журналиста Ивана Карпова, уже несколько недель в «Спартаке» идут консультации о кандидатуре нового главного тренера.

Судьба Ваноли решена – Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, разочаровалась в тренере и хочет пригласить в клуб нового специалиста.

От тренера уже дистанцировался спортивный директор Лука Каттани, который ранее устранил советника Федуна Франко Камоцци, лоббировавшего интересы тренера, от принятия решений.

Паоло не оправдал ожиданий. Даже победа в Кубке России не спасет его от отставки. Кроме того, бюджет «Спартака» на следующий сезон точно будет урезан, а потому клуб хочет ориентироваться на внутренний рынок при поиске нового тренера.

Сейчас «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Игоря Осинькина, который работает в «Крыльях Советов», Андрея Талалаева, тренирующего «Ахмат», и Михаила Галактионова.

Отметим, что вскоре после публикации инсайда от Ивана Карпова глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с опровержением.

«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать – он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», – заявил Зеленов.

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