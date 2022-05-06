«МЮ» сделал запрос по лучшему бомбардиру «Реймса» Экитику. За 19-летнего форварда хотят 15 млн евро

интересен юный форвард Юго Экитик.

Английский клуб сделал запрос по 19-летнему нападающему, который является лучшим бомбардиром «Реймса» в этом сезоне. «МЮ» задавал представителям игрока вопросы о его планах на будущее.

В борьбе за Экитика участвуют , и . Его можно будет подписать примерно за 15 млн евро, сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.

Ранее Ральф Рангник, который по завершении сезона покинет пост тренера «МЮ» и станет консультантом, говорил, что клуб должен подписать 2-3 нападающих летом.

Подробную статистику 19-летнего футболиста, который забил 9 голов и отдал 2 передачи в 21 матче Лиги 1, можно изучить по ссылке.

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