Умтити может перейти в «Лион». Клуб также хочет вернуть Ляказетта и Толиссо

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Самюэль Умтити может вернуться в «Лион».

Центральный защитник «Барселоны» не играет с декабря, он восстанавливается после операции на стопе.

Самюэль не входит в планы главного тренера Хави, а руководство клуба неоднократно хотело его продать.

В январе футболист продлил контракт с «Барсой» до 2026 года с понижением зарплаты, чтобы помочь клубу, испытывающему финансовые проблемы. Однако в плане будущего игрока это ничего не изменило – его не видят в команде.

Умтити может перейти в «Лион», за который играл до переезда в Каталонию. Французский клуб думает о возможном подписании ряда бывших игроков, включая Александра Ляказетта («Арсенал») и Корантена Толиссо («Бавария»), контракты которых рассчитаны до лета.

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