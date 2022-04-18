Умтити может перейти в «Лион». Клуб также хочет вернуть Ляказетта и Толиссо

может вернуться в .

Центральный защитник «Барселоны» не играет с декабря, он восстанавливается после операции на стопе.

Самюэль не входит в планы главного тренера Хави, а руководство клуба неоднократно хотело его продать.

В январе футболист продлил контракт с «Барсой» до 2026 года с понижением зарплаты, чтобы помочь клубу, испытывающему финансовые проблемы. Однако в плане будущего игрока это ничего не изменило – его не видят в команде.

Умтити может перейти в «Лион», за который играл до переезда в Каталонию. Французский клуб думает о возможном подписании ряда бывших игроков, включая ( ) и ( ), контракты которых рассчитаны до лета.