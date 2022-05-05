Нкунку хочет уйти из «Лейпцига» – есть интерес от «ПСЖ», «МЮ», «Баварии» и «Барсы». У него 47 (31+16) очков в 48 матчах

хочет покинуть летом.

Как пишет Bild, атакующий полузащитник изъявил желание сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Срок действующего контракта француза с «Лейпцигом» истекает летом 2024 года, и клуб намерен предложить ему новое соглашение, в котором пропишут отступные в районе 65 млн евро.

Если Нкунку решит форсировать трансфер этим летом, то у него будет много вариантов продолжения карьеры. Он интересен , , «Баварии» и «Барселоне».

В этом сезоне 24-летний футболист забил 31 гол и отдал 16 передач в 48 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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