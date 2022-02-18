Фанаты «Эспаньола» оскорбляли и его жену Шакиру во время матча с «Барселоной».

Ла Лига осудила это и составила жалобу о произошедшем по итогам матча 24-го тура чемпионата . Жалоба передана в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Всего было насчитано 14 случаев различных оскорбительных кричалок. 8 раз фанаты скандировали «puta Barça».

В отношении Пике 4 раза звучала следующая кричалка: «Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты педик». Подобное происходило и в 2018-м, и в 2020 году.