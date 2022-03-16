«Ман Сити» дает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Он может стать самым высокооплачиваемым в АПЛ (Daily Mail)

Форвард дортмундской в случае перехода в «Манчестер Сити» станет самым высокооплачиваемым игроком в .

«Горожане» предлагают 21-летнему футболисту сборной Норвегии зарплату свыше 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.

В настоящее время больше всех в Премьер-лиге зарабатывают («Манчестер Юнайтед») и Кевин де Брюйне ( ) – около 385 тысяч в неделю.

В «Ман Сити» полагают, что Холанд определится с будущим в течение месяца.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» и Холанд уже согласовали контракт. Трансфер, подписной бонус и комиссионные Мино Райолы, агента нападающего, оцениваются в 100 млн фунтов.