«Ман Сити» дает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Он может стать самым высокооплачиваемым в АПЛ (Daily Mail)

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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в случае перехода в «Манчестер Сити» станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.

«Горожане» предлагают 21-летнему футболисту сборной Норвегии зарплату свыше 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.

В настоящее время больше всех в Премьер-лиге зарабатывают Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – около 385 тысяч в неделю.

В «Ман Сити» полагают, что Холанд определится с будущим в течение месяца.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» и Холанд уже согласовали контракт. Трансфер, подписной бонус и комиссионные Мино Райолы, агента нападающего, оцениваются в 100 млн фунтов.

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