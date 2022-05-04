Мохамед Салах: «Хочу сыграть с «Реалом» в финале ЛЧ. Цель «Ливерпуля» – квадрупл»

хочет сыграть с «Реалом» в финале .

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» (5:2 – общий счет) по сумме двух матчей в полуфинале турнира. В финале команда тренера Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Сити» или .

«Я хочу встретиться с «Реалом». Они уже обыгрывали нас в финале – давайте сыграем снова.

Три финала Лиги чемпионов за пять лет. Вау. Все в раздевалке счастливы. Сегодня празднуем, но уже завтра будем сосредоточены

Я отдаю все силы для команды. Один трофей мы уже выиграли. Впереди финал Кубка Англии, финал Лиги чемпионов. Я знаю, чего хочу в конце сезона.

Конечно, наша цель – квадрупл. Я всегда хочу выиграть и Лигу чемпионов. Почему бы нет сделать это?» – сказал футболист мерсисайдского клуба.

У «Ливерпуля» – третий финал ЛЧ за пять лет! Машина Клоппа не останавливается