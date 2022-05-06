Клопп о вылете «Ман Сити» из ЛЧ: «Жестоко, большой удар. Думаю, все уже были готовы выключить телевизор»

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Юрген Клопп не считает, что вылет из Лиги чемпионов повлияет на «Манчестер Сити».

«Горожане» выбыли из турнира на стадии полуфинала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6.

«Это большой удар. Думаю, все уже были готовы выключить телевизор. Могу представить, как это жестоко. У меня случались такие вечера, это не очень приятно. Но они будут готовы к воскресенью», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за победу в АПЛ – сейчас команда Пепа Гвардиолы лидирует в отрывом в одно очко.

В воскресенье «Ман Сити» примет «Ньюкасл», а в субботу «Ливерпуль» дома сыграет с «Тоттенхэмом».

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