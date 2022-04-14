Пеп Гвардиола: «Реал» – король Лиги чемпионов. У «Ман Сити» нет шансов, если сыграем так, как во втором тайме с «Атлетико»

высказался о встрече с в полуфинале .

переиграл «Атлетико» (1:0) по итогам двух игр в 1/4 финала турнира. Второй матч завершился со счетом 0:0.

«Они короли этого турнира. Для нас же это третий полуфинал Лиги чемпионов.

Но если мы будем играть так, как во втором тайме против «Атлетико», то у нас не будет шансов.

Нам нужно постараться сыграть так, как это было в первом матче в Манчестере, а также моментами так, как в первом тайме на выезде.

Мы приехали в Испанию после матча с «Ливерпулем», и у нас не было времени для подготовки. «Атлетико» выглядел очень хорошо. Это было очень сложно. Мы держались», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Первый матч между «Ман Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля.

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