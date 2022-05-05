Эланга о кумирах: «Анри был быстрым, сильным и умел забивать. Пересматриваю нарезки с ним»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга высказался о своих кумирах.
«Конечно, я равнялся на своего отца. Также мне нравилось наблюдать за игрой Тьерри Анри. Он мог играть на левом фланге, на правом, в центре нападения. Он был сильным, быстрым и умел забивать.
Я все еще пересматриваю нарезки с ним и стараюсь вынести что-то новое для себя, постараться внедрить это в свою игру.
Также в детстве я следил за «МЮ», так что назову еще Уэйна Руни и, очевидно, Криштиану Роналду. Я много общаюсь с Криштиану на тренировках, он всегда дает мне советы. Иметь теперь возможность с ним играть – это прекрасно.
Мне помогали и многие другие: Линделеф, Мата, Бруну Фернандеш. Также я много чего узнал от Златана Ибрагимовича в сборной Швеции. Он давал мне хорошие советы», – сказал Эланга.
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