Эланга о кумирах: «Анри был быстрым, сильным и умел забивать. Пересматриваю нарезки с ним»

Полузащитник Энтони Эланга высказался о своих кумирах.

«Конечно, я равнялся на своего отца. Также мне нравилось наблюдать за игрой . Он мог играть на левом фланге, на правом, в центре нападения. Он был сильным, быстрым и умел забивать.

Я все еще пересматриваю нарезки с ним и стараюсь вынести что-то новое для себя, постараться внедрить это в свою игру.

Также в детстве я следил за «МЮ», так что назову еще и, очевидно, . Я много общаюсь с Криштиану на тренировках, он всегда дает мне советы. Иметь теперь возможность с ним играть – это прекрасно.

Мне помогали и многие другие: Линделеф, Мата, Бруну Фернандеш. Также я много чего узнал от в сборной Швеции. Он давал мне хорошие советы», – сказал Эланга.

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