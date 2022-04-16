Роналду в 5-й раз за сезон забил 2+ гола за «МЮ». У него дубль в игре с «Норвичем» к 32-й минуте

сделал дубль в матче – .

На 7-й минуте португалец забил в пустые ворота после паса от Энтони Эланги, а на 32-й точно пробил головой после подачи с углового.

37-летний форвард в пятый раз за сезон забил два или более мячей за «Манчестер Юнайтед». Он сделал хет-трик в игре с «Тоттенхэмом» (3:2), а также забил по два мяча «Арсеналу» (3:2), «Аталанте» (2:2) и «Ньюкаслу» (4:1).

В 26 матчах нападающий забил 14 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Норвичем».