Роналду в 5-й раз за сезон забил 2+ гола за «МЮ». У него дубль в игре с «Норвичем» к 32-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Норвич Сити Алекс Теллес Энтони Эланга Футбол

Криштиану Роналду сделал дубль в матче «Манчестер Юнайтед»«Норвич».

На 7-й минуте португалец забил в пустые ворота после паса от Энтони Эланги, а на 32-й точно пробил головой после подачи Алекса Теллеса с углового.

37-летний форвард в пятый раз за сезон забил два или более мячей за «Манчестер Юнайтед». Он сделал хет-трик в игре с «Тоттенхэмом» (3:2), а также забил по два мяча «Арсеналу» (3:2), «Аталанте» (2:2) и «Ньюкаслу» (4:1).

В 26 матчах АПЛ нападающий забил 14 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Норвичем».

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