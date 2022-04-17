Роналду получил 9 из 10 от Sky Sports за хет-трик «Норвичу». Худшие в «МЮ» – Погба и Теллес (по 5)

Криштиану Роналду получил лучшую оценку за игру с «Норвичем» среди всех участников встречи.
Sky Sports поставил нападающему, оформившему хет-трик в матче 33-го тура АПЛ (3:2), девятку.
Семерки в «МЮ» получили вратарь Давид Де Хеа, полузащитники Джесси Лингард и Энтони Эланга, а также вышедший на замену Хуан Мата.
Хавбек Поль Погба и защитник Алекс Теллес получили пятерку, все остальные игроки клуба – шестерки.
Футболисты «Норвича» получили от 5 до 7 баллов.
Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑