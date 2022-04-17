Роналду получил 9 из 10 от Sky Sports за хет-трик «Норвичу». Худшие в «МЮ» – Погба и Теллес (по 5)

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Криштиану Роналду получил лучшую оценку за игру с «Норвичем» среди всех участников встречи.

Sky Sports поставил нападающему, оформившему хет-трик в матче 33-го тура АПЛ (3:2), девятку.

Семерки в «МЮ» получили вратарь Давид Де Хеа, полузащитники Джесси Лингард и Энтони Эланга, а также вышедший на замену Хуан Мата.

Хавбек Поль Погба и защитник Алекс Теллес получили пятерку, все остальные игроки клуба – шестерки.

Футболисты «Норвича» получили от 5 до 7 баллов.

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