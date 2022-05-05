Грилиш удалил твит со словами «Hala Madrid!», который он написал в 2014 году

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Джек Грилиш удалил твит со словами «Hala Madrid», написанный в 2014 году.

Вчера «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, хотя к 90-й минуте вел у «Реала» с преимуществом в два мяча по сумме двух матчей.

Грилиш вышел на поле на 78-й минуте, заменив Габриэла Жезуса. При счете 1:0 в пользу «Манчестер Сити» хавбек не реализовал два явных голевых момента.

Вскоре после этого хавбек «Реала» Родриго Гоэс оформил дубль за полторы минуты. «Мадрид» перевел игру в экстра-таймы и победил благодаря голу Карима Бензема с пенальти на 95-й минуте.

После поражения и вылета «Манчестер Сити» в соцсетях стали активно распространять твит, написанный Грилишем в апреле 2014 года после победы «Реала» над «Баварией» в Лиге чемпионов. «Hala Madrid!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸» – сказано в нем.

После того, как публикация распространилась в соцсетях, Грилиш удалил ее из своего твиттера.

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