обратился к , сделавшему дубль в матче «Реала» с (3:1).

21-летний полузащитник вышел на поле на 68-й минуте при счете 0:1 и сделал дубль за полторы минуты, забив на 90-й и 91-й минутах матча. Эти голы позволили мадридскому клубу перевести игру в экстра-таймы.

«Я всегда знал, что наступит день, когда я поздравлю тебя, мой друг. Нет иного варианта для тех, кто усердно работает и любит свое дело. У тебя есть талант, и ты принесешь нам еще очень много радости, Родриго.

Поздравляю, «Реал»! Не могу дождаться финала», – написал легендарный бразильский футболист.

Родриго ответил: «Спасибо за эти слова, Король! Я никогда не забуду ваши советы и буду всегда благодарен».

Статистику 21-летнего хавбека «Реала» можно изучить здесь.

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