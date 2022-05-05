Гари Линекер: «Ман Сити» был лучше и проиграл из-за невезения, но у этого «Реала» грандиозный характер»

высказался о матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Мадридский клуб выиграл дома со счетом 3:1 после поражения в гостях 3:4 и вышел в финал чемпионов.

«Одно из самых невероятных и захватывающих двухматчевых противостояний в истории Лиги чемпионов.

определенно был лучше и проиграл из-за невезения, однако у этого грандиозный характер, каким-то образом они продолжают что-то откуда-то извлекать. Футбол, а!» – написал бывший нападающий сборной Англии в твиттере.

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!