Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года. У него 1 финал за эти 11 лет

Пеп Гвардиола продлил серию сезонов без победы в Лиге чемпионов.
Сегодня «Манчестер Сити» под руководством испанца потерпел поражение от «Реала» (1:3) и покинул турнир на этапе полуфинала.
В последний раз Гвардиола выигрывал ЛЧ в 2011 году – тогда он был главным тренером «Барселоны». Всего у него 2 победы в этом турнире в тренерской карьере.
За последние 11 лет команда Гвардиолы лишь раз добиралась до финала – в прошлом году. Там она уступила «Челси».
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее авиапути. Игра для тех, кто внимательно следит за турниром