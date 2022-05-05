Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года. У него 1 финал за эти 11 лет

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Пеп Гвардиола продлил серию сезонов без победы в Лиге чемпионов.

Сегодня «Манчестер Сити» под руководством испанца потерпел поражение от «Реала» (1:3) и покинул турнир на этапе полуфинала.

В последний раз Гвардиола выигрывал ЛЧ в 2011 году – тогда он был главным тренером «Барселоны». Всего у него 2 победы в этом турнире в тренерской карьере.

За последние 11 лет команда Гвардиолы лишь раз добиралась до финала – в прошлом году. Там она уступила «Челси».

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