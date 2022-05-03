Де Брюйне о том, сделал ли Пеп его лучше: «Трудно сказать. Он помог мне прогрессировать, повезло встретить тренера, играющего так, как мне нравится»

Кевин де Брюйне ответил, помог ли Пеп Гвардиола стать ему лучше как игроку.
«Трудно сказать. Может быть – да, может быть – нет.
Безусловно, он помог мне достичь прогресса в разных направлениях, но трудно сказать, произошло бы это или нет с другими тренерами.
Он проделал потрясающие вещи со мной и командой, чтобы добиться успеха. Но игроки также очень много работают, чтобы добиться этого.
Если вы не хотите слушать и усердно работать, вы не станете лучше. Это сочетание всего.
Мне повезло встретить тренера, который играет так, как мне нравится. Мне это удобно», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».