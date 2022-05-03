Де Брюйне о том, сделал ли Пеп его лучше: «Трудно сказать. Он помог мне прогрессировать, повезло встретить тренера, играющего так, как мне нравится»

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Кевин де Брюйне ответил, помог ли Пеп Гвардиола стать ему лучше как игроку.

«Трудно сказать. Может быть – да, может быть – нет. 

Безусловно, он помог мне достичь прогресса в разных направлениях, но трудно сказать, произошло бы это или нет с другими тренерами.

Он проделал потрясающие вещи со мной и командой, чтобы добиться успеха. Но игроки также очень много работают, чтобы добиться этого.

Если вы не хотите слушать и усердно работать, вы не станете лучше. Это сочетание всего.

Мне повезло встретить тренера, который играет так, как мне нравится. Мне это удобно», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».

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