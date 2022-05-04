Алексей Игонин: «Не вижу необходимости «Зениту» покупать вратаря. Мы в еврокубках не участвуем»

Теги Зенит Михаил Кержаков Алексей Игонин премьер-лига Россия Станислав Крицюк Футбол

Алексей Игонин не видит необходимости приглашать нового вратаря в «Зенит». 

– К сожалению, в данный момент мы в еврокубках не участвуем. Поэтому не вижу большой предметной необходимости приобретать нового вратаря. 

Уровень действующих вратарей вполне достаточен, чтобы дать «Зениту» возможность в следующем году вновь выиграть РПЛ. У Кержакова и Крицюка хороший российский уровень. 

Ошибки у любого вратаря есть. Реальный уровень нужно оценивать в играх с европейскими командами и сборными. Этого мы себе позволить сейчас не можем. 

– Называются три кандидата: Илья Лантратов из «Химок», Денис Адамов из «Сочи» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов».

– Таких вратарей, которые сильно выделялись бы по уровню я, честно говоря, не вижу. Можно смотреть на перспективу. 

Если это молодой вратарь, наверное, в этом смысл есть. А для того, чтобы здесь и сейчас заиграл, такого варианта нет, – сказал бывший хавбек «Зенита».

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