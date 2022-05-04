Алексей Игонин: «Не вижу необходимости «Зениту» покупать вратаря. Мы в еврокубках не участвуем»

не видит необходимости приглашать нового вратаря в «Зенит».

– К сожалению, в данный момент мы в еврокубках не участвуем. Поэтому не вижу большой предметной необходимости приобретать нового вратаря.

Уровень действующих вратарей вполне достаточен, чтобы дать «Зениту» возможность в следующем году вновь выиграть . У Кержакова и Крицюка хороший российский уровень.

Ошибки у любого вратаря есть. Реальный уровень нужно оценивать в играх с европейскими командами и сборными. Этого мы себе позволить сейчас не можем.

– Называются три кандидата: Илья Лантратов из «Химок», Денис Адамов из «Сочи» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов».

– Таких вратарей, которые сильно выделялись бы по уровню я, честно говоря, не вижу. Можно смотреть на перспективу.

Если это молодой вратарь, наверное, в этом смысл есть. А для того, чтобы здесь и сейчас заиграл, такого варианта нет, – сказал бывший хавбек .