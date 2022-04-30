Игонин о «Зените»: «Есть вопросы по уровню РПЛ, учитывая досрочное чемпионство. Пока не вижу соперников»

Бывший хавбек высказался о четвертом чемпионстве клуба подряд.

«Безусловно, это заслуга не только команды, а клуба в целом. Практически во всех сферах и направлениях «Зенит» является сильнейшим в России. Достаточный запас прочности, поэтому вполне себе стабильный результат.

Учитывая досрочное чемпионство, есть много вопросов по уровню чемпионата. Это тревожит. Без конкуренции невозможно. Если правильных изменений не произойдет, пока я не вижу соперников.

двигается поступательно. Но одно дело развиваться, двигаться вперед, совсем другое – иметь достаточный процент прочности, чтобы удерживать результаты», – сказал Игонин.