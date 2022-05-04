Терюшков об интересе «Зенита» к Лантратову: «Вратарь топ уровня. Отпустим, только если получим гарантии, что это будет первый номер»

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В «Химках» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Илье Лантратову

«С нами пока никто не связывался. Я уже не раз говорил о том, что Илья – вратарь топ уровня как раз для таких команд, как «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

Если будет запрос, мы, безусловно, его рассмотрим, чтобы дать возможность Илье развиваться на более высоком уровне.

Мы отпустим его только в том случае, если получим гарантии, что это будет первый номер. Чтобы он не сел на лавку и мы не потеряли потенциального вратаря сборной России. Здесь условия такие.

Есть ли опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» летом? Нет, такой опции нет. Он игрок «Химок». Тут будет только переговорная позиция», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. 

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