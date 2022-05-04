«Зенит» купит вратаря летом. Лантратов из «Химок», Ломаев из «Крыльев» и Адамов из «Сочи» – в списке вариантов

намерен купить нового вратаря летом.

У Станислава Крицюка и летом заканчиваются контракты. Клуб сомневается, что с ними стоит продолжать сотрудничество. При этом в контракте Крицюка есть опция продления на сезон, но вратарь не выполнил условия для автоматической пролонгации.

«Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трех кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из и Ивана Ломаева из , – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову, так как у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть в летнее трансферное окно.