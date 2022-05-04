ЦСКА отрицает значительное сокращение бюджета: «Речи об этом не идет, но очевидно, что без еврокубков снижается доходная часть»

В ЦСКА опровергли информацию о значительном сокращении бюджета.

Ранее об этом сообщил , отметив, что «в клубе всерьез задумываются над тем, чтобы жить по средствам, это касается и трансферной политики».

«Наверняка у сайта «Матч ТВ» есть «источники», которым основной вещатель вправе доверять. Но и у ЦСКА есть свои «источники», возможно, даже более серьезные, поэтому мы можем уверено говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идет.

Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с легкостью подготовить и о многих других клубах .

ЦСКА всегда делал серьезную ставку на своих воспитанников и старался «жить по средствам», как написано в этом «инсайде». В клубе этим гордятся и намерены и дальше следовать вдумчивой и нацеленной на процветание клуба политике», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.