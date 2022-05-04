Тренер «Локо» Хапов о 0:1 с «Краснодаром»: «Матчи не выигрываются, когда у команды 1,5 момента»

прокомментировал поражение от (0:1) в 19-м туре .

– Матчи не выигрываются, когда у команды полтора момента за всю игру. У нас в атаке ничего не получалось, мы очень мало создавали, из-за этого и было трудно рассчитывать на победу.

– Как оцените красную карточку Марадишвили?

– По-моему, у нас это уже девятое удаление в сезоне. Из ничего получили удаление. Конечно, игра сломалась, но когда составы выровнялись, то у нас даже было преимущество, могли забивать.

Но, еще раз повторю, мы сегодня выглядели очень неубедительно в атаке, – сказал главный тренер железнодорожников в эфире «Матч Премьер».