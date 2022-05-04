Марадишвили удален в матче с «Краснодаром» за фол последней надежды. Это 11-я красная «Локо» в сезоне

Теги Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации Гильерме Краснодар Артем Чистяков Константин Марадишвили Никита Кривцов Футбол

Хавбек «Локомотива» Константин Марадишвили удален с поля в матче с «Краснодаром».

На 48-й минуте перенесенной игры 19-го тура РПЛ арбитр Артем Чистяков показал 22-летнему игроку прямую красную карточку.

Марадишвили был наказан за то, что снес около штрафной Никиту Кривцова, который перехватил мяч после неточной передачи вратаря «Локо» Гильерме и выходил один на один.

Для «Локомотива» это девятая красная карточка в текущем розыгрыше РПЛ. Железнодорожники лидируют по этому показателю, у ближайших преследователей «Уфы» и «Химок» по шесть удалений. Всего же в сезоне у «Локо» 11 удалений: еще по красной карточке игроки клуба получили в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем» и в игре Лиги Европы с «Марселем».

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Краснодар» – «Локомотив» и текстовый онлайн.

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