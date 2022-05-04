Заявка о покупке «Челси» за 4,25 млрд фунтов от владельца «Ниццы» отклонена

Американский торговый банк отклонил заявку на покупку в размере 4,25 млрд фунтов.

Заявку подал британский миллиардер, основатель химической компании Ineos и владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф.

«Raine (банк, осуществляющий надзор за продажей «Челси» – прим. Sports.ru) сразу же отверг нас, но мы хотим напомнить людям, что мы все еще здесь.

Мы продолжим взаимодействовать с фанатами. Мы считаем нашу заявку соответствующей интересам фанатов», – сказал директор Ineos Том Кротти.

По словам Кротти, Ineos уже изучал возможность приобретения «Челси» в прошлые годы, но тогда их отпугнула стоимость сделки.

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