Консорциум семьи Риккетс отозвал заявку на покупку «Челси». Осталось 3 претендента

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Один из претендентов на «Челси» отказался от идеи покупки клуба.

Заявку на покупку команды отозвал консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс».

В заявлении консорциума говорится, что его члены не смогли договориться между собой об окончательных условиях сделки.

Таким образом, теперь осталось три предложения о покупке «Челси»: от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от совладельца «Аталанты» и акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса, входящих в консорциум Мартина Бротона.

Фанаты «Челси» протестуют против потенциальных покупателей – целой семьи. Похоже, отец ненавидит мусульман

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