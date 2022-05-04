Гендиректор «Зенита» о титулах: «Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак». Задача – выиграть следующий чемпионат»

Генеральный директор назвал цель клуба на будущее.

– Вы вскользь упомянули про и его чемпионскую серию. Есть цель повторить или даже превзойти красно-белых?

– Такие случаи единичны. «Бавария» 10 раз подряд выигрывала, «Ювентус», по-моему, восемь или девять раз подряд побеждал. За такие сроки меняются даже поколения футболистов.

Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак», задача просто выиграть следующий чемпионат и потом будет год 100-летия клуба – это особая цель.

Есть и молодые футболисты в основном составе, и те ребята, которые на подходе, в том числе воспитанники нашей академии, – сказал .