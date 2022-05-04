Гендиректор «Зенита» о контракте Дзюбы: «Варианты есть и у нас, и у него – обсуждаем. Он еще поиграет на высшем уровне»

Генеральный директор высказался о будущем в клубе.

– Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.

– В какие сроки станет понятно, продолжат ли форвард и клуб сотрудничество?

– Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная, где они будут продолжать свою карьеру, – сказал .

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Форвард выступает в составе сине-бело-голубых с 2015-го.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и отдал 7 передач в 36 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.