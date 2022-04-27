«Интер» не готов платить Дибале больше 6 млн евро, но согласен дать контракт на 4 года

Форвард может подписать с долгосрочный контракт.

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» согласны заключить с аргентинцем контракт на 4 года, для них это не проблема.

Сложность создает вопрос по зарплате: миланцы не готовы платить Дибале выше установленного в команде потолка в 6 миллионов евро. Столько получают хавбек и форвард .

В нынешнем сезоне Дибала провел 25 игр в Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.