«Интер» может продать Лаутаро «Атлетико» и подписать Дибалу. Мартинес не чувствует, что важен для миланцев

может покинуть «Интер» ближайшим летом.

Как информирует La Repubblica, нападающий интересен , и главный тренер мадридцев Диего Симеоне уже сообщил руководству своего клуба о желании тренировать 24-летнего футболиста. Менеджеры согласны с доводами Чоло, однако не хотят платить «Интеру» 60 миллионов евро.

Отмечается, что сам Мартинес не исключает ухода из итальянского клуба, потому что не чувствует себя центральным звеном проекта.

допускает продажу форварда, поскольку рассматривает возможность подписания нападающего в качестве свободного агента, а также ищет средства на приобретение двух футболистов «Сассуоло» – полузащитника Давиде Фраттези и форварда Джанлуки Скамакки.

В текущем сезоне Лаутаро забил 14 голов за 27 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.