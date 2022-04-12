«Интер» приближается к договоренности с Дибалой о переходе, но пока мешают большие требования игрока «Юве» по зарплате

может перейти в из «Ювентуса».

По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» двигаются в правильном для подписания контракта с аргентинцем направлении и приближаются к договоренности по этому вопросу.

На пути у этого трансфера есть еще несколько препятствий. Во-первых, будущее Алексиса Санчеса и Лаутаро Мартинеса в «Интере» остается неопределенным. Во-вторых, сделке мешают огромные требования Дибалы по зарплате.

На следующей неделе представители «Интера» встретятся с людьми из окружения Пауло. На ней стороны попытаются преодолеть разницу в требованиях путем переговоров.

«Интер» хочет видеть Дибалу в команде, но не может предложить ему зарплату 6 млн евро в год, которую сейчас получают и Марцело Брозович.

У итальянского клуба есть сомнения, что Лаутаро останется. Сообщалось, что «Интер» может продать «Атлетико» форварда, который не чувствует, что важен для миланцев.

«Интер» намерен расстаться с летом, так как тренер Симоне Индзаги больше не верит в чилийца.

Контракт Дибалы с истекает летом. Стороны не договорились о продлении соглашения, поэтому Пауло перейдет в новый клуб бесплатно.

В этом сезоне 28-летний оттянутый нападающий забил 13 голов и отдал 6 передач в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Подробнее его статистику можно изучить по ссылке.

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