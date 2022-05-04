«Ювентусу» интересен полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

По данным Diario Sport, итальянский клуб готов работать над сделкой по 24-летнему полузащитнику разными способами. Один из них – обмен, аналогичный тому, что «Ювентус» и провели летом 2020 года. В той сделке участвовали Артур и Миралем Пьянич.

Однако «Барса» не заинтересована в таком варианте и хочет получить около 70 млн евро за хавбека.

Сейчас «Ювентус» не готов заплатить такую сумму, так как недавно вложился в трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины». Еще «Юве» должен около 40 млн евро за Федерико Кьезу и примерно 8 млн евро – за Дениса Закарию.

Еще одно препятствие для осуществления сделки – зарплата, которую де Йонг получает в «Барсе». Она превышает 7 млн евро в год, которые установлены в в качестве зарплатного лимита.

Таким образом, препятствий для сделки очень много, но «Ювентус» все равно будет пытаться найти решение.

В этом сезоне де Йонг провел 44 матча за «Барсу», забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика – здесь.