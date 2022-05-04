Рауль Альбиоль: «Вильярреал» не смог поддерживать тот же темп, что и в 1-м тайме. Диас изменил игру «Ливерпуля», 1-й гол был болезненным»

Защитник высказался о поражении от (2:3).

«Сегодня не наш вечер, но команда приложила огромные усилия. Первый гол «Ливерпуля» был болезненным. Мы дорого заплатили за все колоссальные усилия, которые приложили в первом тайме, когда играли очень хорошо. Мы снизили планку с точки зрения единоборств после перерыва и заплатили за это. Но «Ливерпуль» очень силен физически.

Это грустный вечер для нашего клуба. Мы знали, что второй тайм будет долгим и выматывающим, но после выхода игра «Ливерпуля» изменилась, команде удалось забить при первом же опасном моменте. Мы не смогли поддерживать тот же темп, что и в первом тайме, и это вышло нам боком.

Мы очень хотели порадовать фанатов финалом, и нам больно из-за того, что сделать этого не удалось. Но мы продолжим пытаться все делать правильно, делать то, что привело нас сюда. Придется смириться с тем, что наша мечта не сбылась», – сказал капитан.

«Ливерпуль» отыгрался с 0:2, забив 3 гола «Вильярреалу» за 12 минут