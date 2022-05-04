Гулиев о легионерах тульского «Арсенала»: «Те, кто остался, — мужчины. Давиташвили не прощался»

Теги Арсенал Тула лимит на легионеров Аяз Гулиев Политика Зурико Давиташвили Футбол

Хавбек тульского «Арсенала» Аяз Гулиев высказался о легионерах клуба.

— Этой весной из наших клубов стали уезжать некоторые легионеры. «Арсенал» покинул Давиташвили. Как отреагировали на такое?

— Я не буду ничего про это говорить. Если бы мы когда-нибудь увиделись, то все друг с другом поговорили бы: что, как, почему. А те, кто остался, — в любом случае мужчины. Что тут еще сказать?

— Давиташвили как-то попрощался с командой? Может быть, написал сообщение?

— Не буду врать: не прощался, – сказал Гулиев.

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