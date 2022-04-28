Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае. В ФНЛ ограничения не изменятся

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Окончательное решение касательно лимита на легионеров будет принято в конце весны.

Ранее стало известно, что команды РПЛ смогут заявлять на сезон до 13 легионеров, при этом одновременно на поле может быть не более 8 иностранцев. 

«В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения.

Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

При этом лимит на легионеров в Олимп-ФНЛ сохранится в прежнем виде – не более 4 иностранцев в заявке.

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