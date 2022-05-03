Витория о «Спартаке»: «Горько-сладкий, странный опыт. Я думал, что клуб снова будет побеждать, но трансферов не было, а важные люди покинули клуб»

поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».

– Вы перешли в «Спартак» [из «Аль-Насра»]. Вы называли это самой сложной работой в карьере.

– Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришел с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Это было серьезное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо»...

Однако начали возникать серьезные проблемы: не было трансферов, и 7-8 важных людей покинули организационную структуру – спортивный директор, директор по коммуникациям... Не похоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон.

Очень жаль, ведь это фантастический клуб с замечательными болельщиками и футболистами, – сказал бывший главный тренер .