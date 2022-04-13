Казарцев назначен на матч «Сочи» – «Локомотив», Кукуян обслужит игру «Спартак» – «Рубин»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Сергей Карасев Краснодар Уфа Евгений Турбин Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Нижний Новгород Артем Чистяков Павел Кукуян Сочи Евгений Кукуляк Футбол

Назначены арбитры на матчи 25-го тура РПЛ.

15 апреля (пятница)

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.

16 апреля (суббота)

«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.

17 апреля (воскресенье)

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Максим Ковалев, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москвалев; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Алексей Матюнин; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.

«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артем Чистяков, ассистенты – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Анастасия Пустовойтова; AВАР-1 – Антон Кобзев; AВАР-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные