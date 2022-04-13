Казарцев назначен на матч «Сочи» – «Локомотив», Кукуян обслужит игру «Спартак» – «Рубин»

Назначены арбитры на матчи 25-го тура РПЛ.
15 апреля (пятница)
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.
16 апреля (суббота)
«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.
17 апреля (воскресенье)
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Максим Ковалев, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москвалев; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Алексей Матюнин; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.
«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артем Чистяков, ассистенты – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Анастасия Пустовойтова; AВАР-1 – Антон Кобзев; AВАР-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.