Колосков о переходе в Азию: «Тогда возврата в Европу не будет, футбол в России деградирует»

выступил против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Оптимальным сценарием развития российского футбола является европейский сценарий. Снятие санкций, возвращение РФС со сборной и клубами.

Но очень хорошо, что РФС пошел дальше. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. В этом смысле РФС поступил мудро.

Азиатский сценарий я считаю нецелесообразным, с моей точки зрения он абсолютно непригоден.

Во-первых, переход в другую конфедерацию сопряжен с колоссальными трудностями. Я занимался этим, когда Казахстан переходил в .

Во-вторых, тогда не будет возврата в Европу. Надо это понимать. Это будет деградацией футбола в России.

Что касается внутреннего сценария, то сейчас нужно сосредоточиться на нем. Требуется серьезная перестройка системы подготовки и соревнований. Начиная с детско-юношеского футбола, молодежного футбола, любительского футбола и заканчивая профессиональным», – сказал почетный президент РФС.

Три сценария развития футбола от РФС – «европейский», «азиатский» и «внутренний». Возможна заявка на участие в Кубке Америки