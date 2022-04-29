Колосков об идее перехода в Азию: «Глупость. Это на класс хуже, денег нет, перелеты огромные, престиж меньше»

назвал глупостью возможный переход в России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Как вы оцениваете разговоры о том, что Россия собирается покинуть и войти в Азиатскую конфедерацию? Эта идея имеет право на жизнь как выход из сложившейся ситуации? И как вы считаете: это спасение или тупик?

– Я считаю, что это полнейшая глупость.

Человек, который это предложил, вообще не понимает, как осуществляется переход из одной конфедерации в другую, что такое ФИФА, УЕФА и АФК, какие здесь привилегии и в чем состоит выигрыш.

Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классом «А» и «Б». Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже.

Денег нет, перелеты огромные, престиж меньше. Поэтому данный вопрос не стоит того, чтобы его обсуждать, – заявил почетный президент .