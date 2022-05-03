Газзаев об отстранении России: «Необходимо расширить РПЛ. Надо дать молодым игрокам проявить себя. Импортозамещение, можно сказать»

предложил расширить на фоне отстранения российских команд от турниров УЕФА.

«Что касается наших действий после отстранения, то нужно дальше проводить национальный чемпионат во всех видах спорта. В футболе же необходимо расширить количество команд РПЛ, вовлечь в систему профессионального футбола как можно больше регионов нашей страны. Это даст возможность появлению молодых и талантливых футболистов, тренеров.

Если говорить о санкциях, то начала развиваться своя промышленность. Здесь то же самое, можно сказать, импортозамещение: молодым игрокам надо дать возможность проявить себя. Тем более для этого есть вся необходимая инфраструктура», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро