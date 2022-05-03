Широков об отстранении России: «У нас 50 команд, что ли, в еврокубках играли? Надо развиваться внутри страны»

высказался о решении УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Что делать в данной ситуации? Продолжать дальше работать. У нас все развалилось, что ли?

Действовать надо так же, как мы действовали и до этого. Надо больше развивать детско-юношеский футбол. Надо развиваться внутри страны. У нас 50 команд, что ли, в еврокубках играли?

Единственное, о чем можно сожалеть и добиваться пересмотра, – это отстранение детско-юношеских команд. В чем они виноваты, я не понимаю. Можно наказать взрослых. Надо добиваться, чтобы детей вернули. Думаю, что они могут на это пойти.

Если у кого-то из игроков за это время пропадет мотивация, это будет хорошо. Придут те, у которых она будет на высоком уровне.

Отъезд легионеров? Все, кто хотел, уже уехали. Может, еще кто-то уедет, но это не критично», – сказал бывший полузащитник сборной России.