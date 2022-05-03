Неймар поучаствовал в турнире по покеру в Монако со взносом 25 000 евро. Он стал 29-м из 75 участников

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Неймар принял участие в покерном турнире с крупными ставками.

Футболист «ПСЖ» в прошлые выходные поучаствовал в турнире по безлимитному Техасскому холдему со вступительным взносом 25 000 евро и занял 29-е место среди 75 участников.

Турнир, проходивший в Монако, предполагал право повторного входа со взносом 550 евро. Бразилец воспользовался этим правом, после чего занял 74-е место из 140 участников, закончив выступления в 3 часа ночи по местному времени.

Неймар: «Буду ездить на турниры по покеру, когда закончу с футболом. Эти игры схожи – нужно читать оппонента»

Неймар играл в онлайн-покер во время чемпионского матча «ПСЖ»

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